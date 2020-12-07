Husumetli iki grubun kavgasında 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

Husumetli iki grubun kavgasında 2 kardeş yaralandı
07.12.2020 22:21
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.B. ve kardeşi T.B. evlerinin önünde otururken araçla yanlarına gelen grup ile sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada kardeşler F.B. ve T.B. tabanca mermileri ile yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şüphelilerin peşine düştü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
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