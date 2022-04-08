Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı - Son Dakika
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Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı

08.04.2022 19:34

Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki gurubun tartışmasında 4 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki gurubun tartışmasında 4 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanlarında bulundurdukları tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu Cahit .A.,TT., Cihat .A. ve yoldan geçen kamyon şoförü K.Y. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Cahit A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği yerlerde inceleme çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı
Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı
Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı

YORUMLAR
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Kayseri, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı - Son Dakika


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