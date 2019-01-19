Son Dakika Haberleri: Husumetli İki Grubun Tartışması, Cinayetle Bitti (2)

Husumetli İki Grubun Tartışması, Cinayetle Bitti (2)

54 dakika önce

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Dudu Demirkıran'ın (50) hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına alındı.

Husumetli İki Grubun Tartışması, Cinayetle Bitti (2), System.String[]
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Dudu Demirkıran'ın (50) hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında husumet bulunan iki ailenin trafikte karşılaşıp, otomobillerinden inmeleri sonrasında tartışmaya başladıkları ve olayın fitilinin bu şekilde ateşlendiği bildirildi.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:25 Kaynak: DHA

İzmir, Polis, Karşıyaka, Güncel
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