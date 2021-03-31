Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada

31.03.2021 19:06

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada

İSTANBUL - Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada
Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada
Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada
Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada

silahlı çatışma, Bahçeşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika


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