Husumetli iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı! Mahalleli saklanacak yer ararken, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan iki grup, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA BÜYÜDÜ, İKİ GRUP BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

Kavganın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada, yoldan geçen M.İ. göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, caddede yürüyen vatandaşlar ise araçların arasına saklanarak kendilerini korudu.

YOLDAN GEÇERKEN VURULAN YARALI HASTENEYE KALDIRILDI

Bu sırada bölgede bulunan bekçiler, bir yandan olaya müdahale etti, diğer yandan bölgeye takviye ekip istedi. Yaralı, M.İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Olay sonrası, bekçi ve polisler ile kaçan şüpheliler arasında yaklaşık 15 dakikalık kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis, kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri çatışmanın yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemi alarak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.