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Husumetli iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı! Mahalleli saklanacak yer ararken, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu - Son Dakika

Husumetli iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı! Mahalleli saklanacak yer ararken, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu

10.10.2021 10:24

Bursa'da husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, gruplar birbirine silahla kurşun yağdırdı. Silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, bu esnada yoldan geçen bir şahıs göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, yaralının durumunun ağır olduğu belirlendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan iki grup, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA BÜYÜDÜ, İKİ GRUP BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

Kavganın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada, yoldan geçen M.İ. göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, caddede yürüyen vatandaşlar ise araçların arasına saklanarak kendilerini korudu.

YOLDAN GEÇERKEN VURULAN YARALI HASTENEYE KALDIRILDI

Bu sırada bölgede bulunan bekçiler, bir yandan olaya müdahale etti, diğer yandan bölgeye takviye ekip istedi. Yaralı, M.İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Olay sonrası, bekçi ve polisler ile kaçan şüpheliler arasında yaklaşık 15 dakikalık kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis, kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri çatışmanın yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemi alarak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Husumetli iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı! Mahalleli saklanacak yer ararken, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu

Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı! Mahalleli saklanacak yer ararken, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetli iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı! Mahalleli saklanacak yer ararken, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu - Son Dakika
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