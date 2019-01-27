Son Dakika Haberleri: Husumetli İki Grup Çatıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Husumetli İki Grup Çatıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

13 dakika önce

İzmir Narlıdere'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Husumetli İki Grup Çatıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
İzmir Narlıdere'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Olay, Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncede husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Av tüfeği, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır yaralı olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı. Yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı yakınlarının olayı duyup hastaneye gelmesi üzerine acil servis önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hastanede tedaviye alınan M.M (40)'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. M.M'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. M.M'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

İzmir, Narlıdere, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu 6 Yaşındaki Kız Çocuğu, Annesi ile Sevgilisinin, Babasını Öldürdüğü Anları Anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar 19 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 73 Yaşındaki Babaannesini Pompalı Tüfekle Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 02:29:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husumetli İki Grup Çatıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]