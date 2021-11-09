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Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı

09.11.2021 22:34
Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheleri yakalamak için araştırma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595'inci sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, aynı sokak üzerinde karşılaştı. Grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ile tabancaların kullandığı kavgada 2 kişi vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, gruba müdahale etti. Yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda pompalı tüfek kartuşu ile kovan buldu. Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere muhafaza altına alındı.Hastaneye götürülen iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.


Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı
Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı
Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı
Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı
Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı
Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı

Pompalı Tüfek, Bağlar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetli iki grup sokakta çatıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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