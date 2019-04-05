Husumetli İki Gruptan Çok Sayıda Silah Çıktı - Ağrı
1 saat önce
Ağrı'nın Tutak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki gruba yönelik düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ağrı
'nın Tutak
ilçesinde aralarında husumet bulunan iki gruba yönelik düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin Tutak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı çatışmaya girebilecekleri yönünde aldığı ihbar ve istihbari çalışmalar doğrultusunda operasyon düzenlediği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri desteğiyle yapılan operasyonda, iki şüphelinin gözaltına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyon sonucu yakalanan iki şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda iki adet AK-47 kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 şarjör ile birlikte 249 adet mermi, iki adet hücum yeleği, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet 14'lü browning tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:59 Kaynak: AA
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak
Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı
Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir