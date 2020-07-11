Husumetli iki kişi, kavgada birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, husumetli olan Gökhan U. (29) ve Mustafa P. (19) çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan U.'nun oturmaya gittiği arkadaşının evine, bir süre sonra husumetli olduğu Mustafa P. geldi. İkili arasında burada tartışma çıktı. Dışarı çıkan iki kişinin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökhan U. ve Mustafa P., birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Kavgada Mustafa P. vücudunun 3 yerinden, Gökhan U. ise kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mustafa P. arkadaşları tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülürken, Gökhan U. da aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.