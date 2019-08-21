Son Dakika Haberleri: Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bıçaklı kavga çıktı: 1 yaralı
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Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bıçaklı kavga çıktı: 1 yaralı

1 saat önce

Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bıçaklı kavga çıktı: 1 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca yeniden tartıştı.

Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bıçaklı kavga çıktı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca yeniden tartıştı. Tartışmanın sopalı bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre özel otomobil ile ara sokaktan Kasım Efendi Caddesi üzerine çıkış yapan Ramazan E. (34), daha önceden arasında husumet bulunan Kadir K.'yi (36) kaldırım üzerinde yürürken gördü. Arkadaşları ile araçtan inen Ramazan E. husumetlisi Kadir K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavganın büyümesi üzerine Ramazan E., Kadir K.?yi elinden bıçakladı. Yaralanan Kadir K., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan E. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

İnegöl, Bursa, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:46 Kaynak: DHA
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