Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

6 saat önce

ANKARA Çubuk ilçesinde, husumetli olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, Hüseyin B. göğsünden vurularak yaralandı.

Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı, System.String[]

ANKARA Çubuk ilçesinde, husumetli olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, Hüseyin B. göğsünden vurularak yaralandı.

Olay, öğlenden sonra ilçe merkezindeki Sanayi Sitesi Stat Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Y. ile husumetli olduğu Hüseyin B., cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerine, pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hüseyin B. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Y. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin B., Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince kaçan Hüseyin Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Polis, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:27 Kaynak: DHA
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