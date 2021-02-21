Husumetli kavgası  kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Husumetli kavgası  kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

21.02.2021 23:46
Husumetli kavgası  kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi 2 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan N.Ş. ve O.Ş. ile C.Ü. ve Öner Ü.  sokak ortasında karşılaşınca iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ü. (34) ve Öner Ü. (43) pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Öner Ü. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi C.Ü'nün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen N.Ş. (26), O.Ş.(23), L.Ş. (54) ve S.Ş. (47) gözaltına alırken, olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ile 1 tabancaya el koydu. Emniyetteki ifadelerinin ardından L.Ş. ve S.Ş. serbest bırakılırken O.Ş. ile N.Ş. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Husumetli kavgası  kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Husumetli kavgası  kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırkağaç, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetli kavgası  kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetli kavgası  kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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