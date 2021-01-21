Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü

21.01.2021 22:10

Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü Konya'da husumetli komşular arasında çıkan kavgada karı koca silahla vurularak öldürüldü.

Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü

KONYA - Konya'da husumetli komşular arasında çıkan kavgada karı koca silahla vurularak öldürüldü. Olayı gören 9 yaşındaki Emre K. pencereden anne ve babasının öldüğünü görünce kendisini eve kilitledi.

Olay, 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karşı binadaki komşularıyla aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Özkan Can, yanında getirdiği silahla marketten dönen Gonca Koçak ve Abdulkadir Koçak'ı tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Abdulkadir ve Gonca Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan Can 42 ADF 453 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Sesleri duyarak penceren bakan çiftin 9 yaşındaki çocukları Emre K., anne ve babasının öldüğünü görünce şoka girerek kendisini eve kilitledi. İkna çabaları sonucunda kapıyı açan çocuk polis ekipleri tarafından teyzesine teslim edildi. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şahsı İstanbul Caddesi uygulama noktasında yakaladı. Koçak çiftinin aralarında husumet bulunan karşı binadaki komşularıyla birkaç yıldır sürekli kavga ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü
Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü
Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü
Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü

Malazgirt, Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli komşular arasında çıkan kavgada, karı koca silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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