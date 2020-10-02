Husumetli köylülerce yıkıldığı rivayet edilen köprünün restoresi tamamlandı - Son Dakika

Husumetli köylülerce yıkıldığı rivayet edilen köprünün restoresi tamamlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2'nci yüzyılda inşa edilen ancak 19'uncu yüzyılda her iki yakadaki husumetli köylülerce ulaşımı kesmek amacıyla tam orta kemerden patlatılarak kullanılamaz hale getirilen köprü restorasyon sonucu eski güzelliğine kavuştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2'nci yüzyılda inşa edilen ancak 19'uncu yüzyılda her iki yakadaki husumetli köylülerce ulaşımı kesmek amacıyla tam orta kemerden patlatılarak kullanılamaz hale getirilen köprü restorasyon sonucu eski güzelliğine kavuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprünün eski haline getirilmesi için 2017 yılında Karayolları 8'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığını söyledi.

Milattan sonra 2'nci yüzyılda yapılan köprünün yeniden ayağa kaldırılması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Ekinci, "Köprü Göksu Çayı'nın iki ana yakasına ayaklar dikilerek yapılmış, 3 kemere sahiptir. Köprünün uzunluğu 150 metre, genişliği ise 7,5 metredir. Yapımında kullanılan taşlar da bir ila 1,5 ton arasındadır." dedi.

Ekinci, Kızılin Köprüsü'nün Roma döneminde Kommagene Uygarlığı tarafından inşa edildiğini, bazı kaynaklarda adının "Singas" olarak da geçtiğini belirtti.

Köprünün husumetli köylülerce patlatıldığı iddia ediliyor

Ekinci, köprünün 19. yüzyılda büyük zarar gördüğünü anlatarak, "İki köy arasında husumet olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle köprünün tam orta kemerinin patlatıldığı rivayet ediliyor. Her ne kadar yazılı bir kaynak olmasa da öyle bir sözlü kaynak var." dedi.

Yapının bölgedeki tarihi Cendere Köprüsü'yle de benzerlik taşıdığını vurgulayan Ekinci, "Kızılin Köprüsü'nün yapı tekniği Cendere Köprüsü'ne benziyor. Cendere Köprüsü kadar kıymetli bir köprü. Her iki köprüyü yapan kişiler farklı olsa da benzerlikler taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekinci, köprünün teknik özelliklerine ilişkin, "Köprü 3 kemerli, ortadaki en geniş kemerin yerden yüksekliği 31 metre. Köprünün ilginç bir mimarisi var, doğu yakasında direkt yere inmiyorsunuz, virajla aşağıya iniyorsunuz." bilgisini verdi.

Mustafa Ekinci, restorasyon çalışmaları tamamlanarak eski kimliğine kavuşturulan köprünün bölge turizmine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Husumetli köylülerce yıkıldığı rivayet edilen köprünün restoresi tamamlandı
Husumetli köylülerce yıkıldığı rivayet edilen köprünün restoresi tamamlandı
Husumetli köylülerce yıkıldığı rivayet edilen köprünün restoresi tamamlandı
Husumetli köylülerce yıkıldığı rivayet edilen köprünün restoresi tamamlandı

Adıyaman, Ekinci, Turizm, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husumetli köylülerce yıkıldığı rivayet edilen köprünün restoresi tamamlandı - Son Dakika

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