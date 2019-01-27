Husumetli Olan İki Mahallenin Gençlerini Jandarma Komutanı Barıştırdı
1 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde husumeti bulunan iki mahallede bulunan vatandaşlar aralarında bir olay daha yaşanmasın diye jandarma komutanı tarafından barıştırıldılar.
Sakarya
'nın Ferizli
ilçesinde husumeti bulunan iki mahallede bulunan vatandaşlar aralarında bir olay daha yaşanmasın diye jandarma komutanı tarafından barıştırıldılar.
Edinilen bilgiye göre, Gölkent
Mahallesi gençleri ile Bakırlı Mahallesi gençleri asker uğurlaması nedeniyle kavga
etmiş olay güçlükle engellenmişti. Yaşanan tatsızlıkların devam etmemesi için Ferizli Jandarma
Komutanı devreye girerek iki mahallenin muhtarının da yardımıyla gençler barıştırıldı.
Gölkent Mahallesinde kıraathanede bir araya gelen gençlerin dargınlıkları son bulurken, iki mahalle gençleri birbirleriyle kuçaklaştılar. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:21 Kaynak: İHA
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