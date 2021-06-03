Husumetli olduğu 2 arkadaşını tüfekle ateş açarak yaralayan sanığa 9 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli olduğu 2 arkadaşını evinin önünde tüfekle ateş açarak yaralayan sanığa 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık İ.Ş. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öte yandan duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek sanık İ.Ş.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, Olayın meşru müdafaa olarak değerlendirilmesini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma veren sanık İ.Ş. ise "Ben yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım. Yüce adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık İ.Ş.'ye 2 arkadaşına bulunmuş olduğu eylemden dolayı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanık İ.Ş.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

Olay

11 Kasım 2020 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, saat 00.00 sularında İ.Ş.'yi husumetlisi olan arkadaşları E.Ç. ve F.Y. arayarak evinin önüne geldiklerini ve aşağı inmesini istedi. İ.Ş.'nin aşağı inmeyeceğini söylemesi üzerine 2 arkadaş E.Ç. ve F.Y. telefonda küfür etmeye başladı. Bunun üzerine İ.Ş. evde bulunan tüfeğini alarak aşağı indi ve 2 arkadaşına tüfekle ateş açtı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İ.Ş.'yi gözaltına aldı. İ.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu. - KAYSERİ