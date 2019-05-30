Son Dakika Haberleri: Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı
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Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

45 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde husumetli olduğu aileye pusu kuran yaşlı adam, aileden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde husumetli olduğu aileye pusu kuran yaşlı adam, aileden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaykapı köyünde S.M. (77), daha önceden aralarında husumet bulunan aileye sabah saatlerinde çalışmaya gittikleri tarlada pusu kurdu. Aile tarlada çalıştığı sırada tüfekle ateş eden şahıs, ardından olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda aynı aileden Umut Keleş (22), Şaban Keleş (22), Eftal Keleş (23) olay yerinde hayatlarını kaybederken, Ramazan Keleş (57) ise ağır yaralandı. Yaralanan Ramazan Keleş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye Kastamonu'dan komando ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde cumhuriyet savcının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 2015 yılı Ekim ayında Umut Keleş'in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu S.M.'nin torunu Sefa M. (18) ve Beytullah Gül'ün (18) hayatını kaybettiği, yaşlı adamın torununun ölümünden Umut Keleş'i sorumlu tuttuğu ve bu nedenle husumet beslediği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:30 Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, Güncel
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