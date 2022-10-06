Husumetli olduğu arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
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Husumetli olduğu arkadaşını silahla yaraladı

06.10.2022 11:48
Husumetli olduğu arkadaşını silahla yaraladı

Zonguldak'ta, Sedat S. isimli kişi, önceden husumetli olduğu Emir Ş.'yi silahla ayağından vurarak yaraladı.

Zonguldak'ta, Sedat S. isimli kişi, önceden husumetli olduğu Emir Ş.'yi silahla ayağından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde 69 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Sedat S. isimli kişi, önceden husumetli olduğu Emir Ş.'yi silahla ayağından vurarak yaraladı. Bir anda kanlar içinde kalan Emir Ş. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emir Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Emir Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli olduğu arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetli olduğu arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
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