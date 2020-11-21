Husumetli olduğu kardeşini, atölyesini basıp, bacağından vurdu - Son Dakika

ADANA'da A.K., husumetli olduğu kardeşinin atölyesini bastı. Kardeşi E.K.'yi tabancayla bacağından vurarak yaralayan ağabey, kaçtı.

Olay, bugün 12.00 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabey A.K., uzun süredir husumetli olduğu kardeşi E.K.'nin atölyesine geldi. İçeri girer girmez montunun cebindeki tabancıyı çıkararak, kardeşine doğru 5 el ateş etti. E.K. sol bacağından vurularak yaralanırken, A.K. olay yerine geldiği otomobil ile kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı E.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.