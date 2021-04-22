HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINA BÖYLE SALDIRDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde U.O.'nun, husumetli olduğu Birol Akkaya'nın otomobiline demir sopayla zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Abalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda U.O., husumetli olduğu Birol Akkaya'ya ait otomobile demir sopayla zarar verdi. Otomobilin camları ve kaportasında hasar meydana gelirken, U.O. kaçtı. Polis, olayın ardından U.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. U.O.'nun araca zarar verdiği anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde U.O.'nun araca elindeki demirle vurarak zarar verdiği görülüyor.