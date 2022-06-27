Husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı - Son Dakika
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Husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı

27.06.2022 22:37
Husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı

KARAMAN'da Volkan T. (24), husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşı Hasan Hüseyin A.'yı (24) çıkan tartışmanın ardından sırtından ve kolundan bıçakla yaraladı.

KARAMAN'da Volkan T. (24), husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşı Hasan Hüseyin A.'yı (24) çıkan tartışmanın ardından sırtından ve kolundan bıçakla yaraladı. Hüseyin A. hastaneye kaldırılırken, Volkan T. de gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 21.10 sıralarında Hamidiye Mahallesindeki Orta Anadolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde bir iş yerinde çalışan Volkan T., aynı sitede başka bir iş yerinde çalışan arkadaşı Hasan Hüseyin A.'nın husumetli olduğu kişinin düğününe gittiğini öğrendi. Buna tepki göstermesi üzerine iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Volkan T., tartışma sırasında Hasan Hüseyin A.'yı sırtından ve kolundan bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Hasan Hüseyin A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Kaçan Volkan T. de kısa sürede Yunus timlerince kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı - Son Dakika
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