Husumetli olduğu kişinin dükkanını benzin döküp kundakladı - Son Dakika

Husumetli olduğu kişinin dükkanını benzin döküp kundakladı

Kundaklamaya giderken önce kameralara sonra polise yakalanan şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu kişinin işyerini benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaydan sonra polis gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Ocak saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hamza Yerli Sokak üzerindeki bir mobilyacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A.(37), husumetli olduğu H. T. isimli kişinin dükkanının önündeki ahşap malzeme ve elektrik panosuna benzin döktükten sonra ateşe verip olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli Mustafa A.'yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli yapılan Genel Bilgi Taraması sorgusunda ise 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'gasp' gibi suçlardan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa A.'nın motosikletliye geldiği benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı ve alevlerin sokağı aydınlattığı yer aldı.