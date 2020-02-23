Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı

14 dakika önce

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdıran başka bir fırıncı, kişilerce darp edilmesi sonucu hastanelik oldu.

Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı, System.String[]

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdıran başka bir fırıncı, kişilerce darp edilmesi sonucu hastanelik oldu. Kurşunlardan bazıları fırının camekanını kırdı ve bir araca da isabet etti.


Olay, gece saatlerinde Kırıkkale merkez Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.O.'nun fırının önüne gelen bir başka fırıncı Y.K. (34) tabancayla defalarca ateş açtı. Kurşunlardan bazıları fırının camekanını kırdı, bir araca da isabet etti. Y.O. ise 2 arkadaşı A.K ve A.Ç ile birlikte kaçmaya çalışan Y.K.'yı yakalayıp darp etti.


Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Darp edildiği sırada yaralanan Y.K., sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise fırında ve caddede tahkikat yaptı. Cadde yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı, insanların geçişine de izin verilmedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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