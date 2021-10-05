Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bugün sabah saatlerinde Arnavutköy'de yaşanan olayda aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle K.Y, H.Y'ye ait tekel bayisine balta ve satırla saldırdı. Gece sabaha karşı gerçekleşen saldırı sonrası K.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

ELİNDEKİ BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI

Sabah saatlerinde aynı iş yerine gelen K.Y, elindeki balta ve satırla iş yerinin kepenklerine vurmaya başladı. Tekel bayisi önündeki dolapları yere deviren K.Y, dolap içindeki malzemeleri de yola savurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin gelmesiyle birlikte elindeki bıçağı boynuna dayayan K.Y, polis ekiplerine teslim olmak istemedi. Polisin saldırganı ikna çalışmaları devam ettiği sırada, iş yeri sahibi H.Y de olay yerine geldi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUNA SARILDI

İş yeri önündeki saldırgana silahla ateş etmeye çalışan H.Y, polis ekipleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. İş yerine saldıran K.Y de polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği olayın tüm anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Gözaltına alınan K.Y, mala zarar vermekten dolayı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi H.Y ise ateşli silahlar kanununa muhalefetten adliyeye sevk edildi.

"AÇIK OLSAYDI KATLİAM OLURDU BURADA"

Kardeşinin iş yerine yapılan saldırı sonrası konuşan Hasan Y., "Hem gece saatlerinde hem de gündüz erkenden saldırmış. Balta ve satırla iş yerinin kepenklerine dolaplarına saldırmış. O sırada iş yeri açık değildi. Açık olsaydı zaten katliam olurdu burada. Saldırının ve yaşananların sebebini bilmiyorum" dedi.