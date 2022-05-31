Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi

31.05.2022 21:07
Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi

Ordu'da bir kişi, husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çevirdi.

Ordu'da bir kişi, husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çevirdi.

Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde E.Ç. kullandığı iş makinesi ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Onur D. yönetimindeki 06 RCA 70 plakalı otomobilin önünü kesti.

Otomobille geri manevra yapan Onur D, bir iş yerinin önünde park halindeki otomobile çarptı. E.Ç, iş makinesinin kepçesiyle içinde sürücü haricinde bir kişinin daha bulunduğu otomobili ters çevirdi.

Ters dönen otomobilden çıkan Onur D, iş makinesinin sürücüsünü durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. E.Ç'nin kepçe ile tekrar vurduğu araçta bulunan Onur Ç. de kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Olayda yaralanan Onur D. ve Onur Ç, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurdu Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurdu Ordu'da kablo hırsızlığı ve sahte içki üretimi yapan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı Ordu'da kablo hırsızlığı ve sahte içki üretimi yapan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 21:13:16. #1.11#
SON DAKİKA: Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement