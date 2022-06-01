Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çeviren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çeviren şüpheli tutuklandı

01.06.2022 19:42

Ordu'da husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çeviren şüpheli tutuklandı.

Ordu'da husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çeviren şüpheli tutuklandı.

Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde dün Onur D. ve Onur Ç'nin içinde bulunduğu 06 RCA 70 plakalı otomobili iş makinesinin kepçesiyle ters çevirerek yaralanmalarına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ünye Adliyesi'ne sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.Ç'nin husumetli olduğu iddia edilen Onur D. ve beraberindeki Onur Ç. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çeviren şüpheli tutuklandı
Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çeviren şüpheli tutuklandı
Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çeviren şüpheli tutuklandı
Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çeviren şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

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