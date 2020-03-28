Husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, 2 esnafı yaraladı - Son Dakika

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Husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, 2 esnafı yaraladı
28 dakika önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, av tüfeğiyle husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, çevredeki 2 kişiyi yaraladı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, av tüfeğiyle husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, çevredeki 2 kişiyi yaraladı.
Ulukapı Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.K, Uludağ Caddesi'nde, kavgalı olduğu kişiye av tüfeğiyle bir el ateş etti.
O sırada çevredeki esnaf Erol E. ve Kenan Ç, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olaydan sonra at arabasıyla kaçan şüpheli ise yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:13 Kaynak: AA
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