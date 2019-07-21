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Husumetli olduğu kişiyi av tüfeği ile öldürdü

1 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde husumetlisi S.Y. (41) tarafından av tüfeğiyle vurulan Lütfü Güleç (58) hayatını kaybetti, Adnan K. (41) ise yaralandı.

Husumetli olduğu kişiyi av tüfeği ile öldürdü, System.String[]
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde husumetlisi S.Y. (41) tarafından av tüfeğiyle vurulan Lütfü Güleç (58) hayatını kaybetti, Adnan K. (41) ise yaralandı.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tatar köyü, Göllüce mezrasında yaşandı. İddiaya göre köylülerden S.Y. (43), aralarında husumet bulunan Lütfü Güleç (58) ve Adnan K. (41) ile piknik alanında karşılaştı. S.Y. yanında bulunan av tüfeğiyle Lütfü Güleç ile Adnan K.'ye ateş etti. Yaralanan Lütfü Güleç ve Adnan K., Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Lütfü Güleç, ilk müdahalesi sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Güleç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adnan K.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli S.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Suşehri, Göllüce, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:26 Kaynak: DHA
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