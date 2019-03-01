Son Dakika Haberleri: Husumetli Olduğu Kişiyi Tüfekle Öldüren Şahıs Yakalandı

Husumetli Olduğu Kişiyi Tüfekle Öldüren Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta husumetli olduğu kişiyi tüfekle öldüren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Husumetli Olduğu Kişiyi Tüfekle Öldüren Şahıs Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta husumetli olduğu kişiyi tüfekle öldüren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay dün gece saat 01.45 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Gedemenli İş Hanı önünde yaşandı. İddiaya göre, husumetli olduğu Ali Rıza Karataş ile iş hanı önünde karşılaşan Ekrem Ö. elindeki tüfekle Ali Rıza Karataş'a ateş açtı. Ağır yaralanan Ali Rıza Karataş, arkadaşlarının sağlık ekiplerini aramasının ardından hastaneye kaldırıldı. Karataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ekrem Ö. kovalamaca sonucu Dulkadiroğlu İlçesi Kanlıdere Caddesi'nde Kanlidere Caddesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Karataş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıza Esendemir'den Babasının Cenazesine Çelenk Gönderen İrem Derici'ye Sitem: Samimiyetsiz İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:33:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husumetli Olduğu Kişiyi Tüfekle Öldüren Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]