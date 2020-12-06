Husumetli olduğu komşusunu öldürdü - Son Dakika

Husumetli olduğu komşusunu öldürdü

06.12.2020 08:48
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde Bekir Ş. (59), aralarında husumet olan komşusu Kamil Tokmak'ı (40) silahla karnından vurarak, öldürdü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Bekir Ş. (59), aralarında husumet olan komşusu Kamil Tokmak'ı (40) silahla karnından vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Bekir Ş., polis ekiplerince bir eve saklanmaya çalışırken yakalandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Gökdere Mahallesi 6106/23 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir süredir husumet olan Kamil Tokmak ile Bekir Ş., bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tokmak, evinden çıkıp, Bekir Ş.'nin evine gitti. Komşu olduğu öğrenilen ikilinin tartışması, kavgaya dönüştü. Bekir Ş., evine gelen Kamil Tokmak'ı karnından silahla vurdu. Tokmak, kanlar içinde yere yığılırken, Bekir Ş. de cipe binerek, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tokmak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma yaptı. Besicilikle geçimini sağladığı öğrenilen Kamil Tokmak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan polis ekipleri, Bekir Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Bekir Ş.'yi bir süre izini sürdükten sonra bir eve saklanmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Bekir Ş., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü

Bornova, Gökdere, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetli olduğu komşusunu öldürdü - Son Dakika


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