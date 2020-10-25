Husumetli olduğu komşusunu pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Husumetli olduğu komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

25.10.2020 13:00
Husumetli olduğu komşusunu pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]

AYDIN'ın Çine ilçesinde, Kadir D. (40), çıkan tartışmada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu Ahmet Çetin'i (41) pompalı tüfekle öldürdü.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, Kadir D. (40), çıkan tartışmada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu Ahmet Çetin'i (41) pompalı tüfekle öldürdü. Kadir D., olayın ardından polise teslim oldu.

Çine'nin Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan Kadir D., saat 02.00 sıralarında, iddiaya göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan komşusu Ahmet Çetin'in evine konuşmak için gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın uzaması üzerine Kadir D., yanında getirdiği pompalı tüfekle kendisi gibi çiftçilik yapan Ahmet Çetin'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesine koşan yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kadir D. ise olayın ardından suç aleti tüfekle Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, teslim oldu. Kadir D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Husumetli olduğu komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

Ahmet Çetin, Çine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetli olduğu komşusunu pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

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