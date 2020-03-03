Husumetli olduğu şahsa pompalı tüfekle saldırıda bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Husumetli olduğu şahsa pompalı tüfekle saldırıda bulundu - Son Dakika

Husumetli olduğu şahsa pompalı tüfekle saldırıda bulundu

39 dakika önce

Denizli'de husumetli olduğu şahsi sokakta otomobilinin içinde pompalı tüfekle vuran ve tüfeği daha sonra çöp tenekesine atarak kaçmayı düşünen şahıs kısa sürede karar değiştirip polise teslim oldu.

Husumetli olduğu şahsa pompalı tüfekle saldırıda bulundu, System.String[]

Denizli'de husumetli olduğu şahsi sokakta otomobilinin içinde pompalı tüfekle vuran ve tüfeği daha sonra çöp tenekesine atarak kaçmayı düşünen şahıs kısa sürede karar değiştirip polise teslim oldu. Saldırıda omuzundan vurulan şahıs ise hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi Mahallesi 1477 Sokak üzerinde meydana geldi. 20 HB 575 plakalı otomobiliyle sokakta seyir halinde olan Hüseyin Onur A.'nın üzerine pompalı tüfekle ardı ardına ateş açıldı. Açılan ateşte omuzundan vurulan Hüseyin Onur A. otomobilinden inip yaya olarak yaklaşık 100 metre giderek çevredekilerden yardım istedi. Hüseyin Onur A.'yı kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis önce yaralı haldeki Hüseyin Onur A.'yı buldu ve ambulansa aktararak hastaneye gönderdi. Polis ekipleri ardından olayın failini yakalamak için çalışma başlattığı sırada isminin Gökhan S. Olduğu öğrenilen bir şahıs polislerin yanına gelerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve tüfeği de olay yerinin yakınındaki bir çöp kovasına attığını söyledi. Bunun üzerine ekipler olayın failini de yanına alarak olayda kullanılan tüfeği çöp tenekesinden buldu çıkardı, ardından şahsı gözaltına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Gökhan S.'nin ise omuzundan vurulduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise detaylı inceleme başlattı. Ardı ardına açılan ateşte otomobilin yan camları ve ön camının patlaması ise dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu
Denizlili iş insanın aracına bombayı dayısının koyduğu ortaya çıktı Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 01:08:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Husumetli olduğu şahsa pompalı tüfekle saldırıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]