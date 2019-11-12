Son Dakika Haberleri: Husumetli olduğu şahsı öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
Son Dakika 3. Sayfa Husumetli olduğu şahsı öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Husumetli olduğu şahsı öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de, aralarında husumet bulunan şahsı kafasından silahla vurarak öldüren Ali K. 15 yıl hapse mahkum edilirken, tutuksuz 3 sanık ise 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Husumetli olduğu şahsı öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de, aralarında husumet bulunan şahsı kafasından silahla vurarak öldüren Ali K. 15 yıl hapse mahkum edilirken, tutuksuz 3 sanık ise 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.


Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali K. (32), tutuksuz sanıklar Ahmet U.G. (24), Orhan B. (21) ve Erhan T. (40), maktul Zafer Gözel'in ailesi ile taraf avukatları katıldı. Amacının arkadaşını öldürmek olmadığını iddia eden Ali K., "Ben tetiği çekmedim. Silahın kabzasını omzuna sert bastırdığım için silah ateş almış olabilir" ifadelerini kullandı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise masum olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.


Tutuklu sanık Ali K.'yı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, suçun tahrik altında işlendiğine karar vererek sanığa 15 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan tutuksuz sanıklar ise 5'er ay hapisle cezalandırıldı.


Olay


Olay Mart ayında Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesinde meydana geldi. Sanık Ali K., Ahmet G. (24), Orhan B. (21) ve Erhan T. (40) yolda Zafer Gözel ile karşılaştı. Aralarında husumet olan Ali K., park halindeki otomobilinde Zafer Gözel'in yanına giderek kafasına ateş etti. Ali K. olay yerinden kaçarken, polis tarafından yapılan inceleme sonucunda Gözel'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Ali K. olduğu anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ali K.'nın Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığını öğrendi. Düzenlenen operasyonla kullandığı tabancayla birlikte köy evinde yakalanarak Ali K., gözaltına alınmıştı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
ABD'yi zora sokacak Ermeni itirafı: Ben bile iki defa katledildim Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:23:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husumetli olduğu şahsı öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]