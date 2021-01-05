Husumetli oldukları ailenin evine rastgele ateş açan şüpheliler, 2 çocuğu yaraladı - Son Dakika

Husumetli oldukları ailenin evine rastgele ateş açan şüpheliler, 2 çocuğu yaraladı

05.01.2021 05:45

İzmir'de iki şahıs, husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında sokakta bulunan ve kurşunların isabet ettiği 15 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı. Polis, kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesinde iddiaya göre, Erol S. ve Ömer S. husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evinin bulunduğu sokağa otomobille geldi.

İKİ ÇOCUK KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Araç içerisinden, ellerindeki tabanca ile rastgele ateş eden ikil saldırgan, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahallede korku ve paniğe neden olan saldırı sırasında sokak üzerinde bulunan K.C.K. ve D.K. adlı çocuklara kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

BİRİSİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralı çocuklar ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan K.C.K'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. D.K'nın ise bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Husumetli oldukları ailenin evine rastgele ateş açan şüpheliler, 2 çocuğu yaraladı

Polis, İzmir, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli oldukları ailenin evine rastgele ateş açan şüpheliler, 2 çocuğu yaraladı - Son Dakika


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