HUSUMETLİ OLDUKLARI GRUBA SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR 2 YARALI - Son Dakika

HUSUMETLİ OLDUKLARI GRUBA SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR 2 YARALI
HUSUMETLİ OLDUKLARI GRUBA SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR 2 YARALI BEYOĞLU'nda 2 grup arasında kavga çıktı.
İSTANBUL - HUSUMETLİ OLDUKLARI GRUBA SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR 2 YARALI
BEYOĞLU'nda 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgadan bir süre sonra otomobil ile gelen 2 kişi, karşı gruptaki kişilere silahla ateş açıp kaçtı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay, Halıcıoğlu Mahallesi Çakırbeyler Sokak'ta saat 22.30 sıralarında yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgadan bir süre sonra otomobille sokağa gelen 2 kişi, sokakta bekleyen kişilere otomobilden ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:38 Kaynak: DHA
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