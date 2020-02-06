Husumetli oldukları şahsı futbol sahasında yakalayıp vurdular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Husumetli oldukları şahsı futbol sahasında yakalayıp vurdular - Son Dakika

Husumetli oldukları şahsı futbol sahasında yakalayıp vurdular

15 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından futbol sahasında silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Husumetli oldukları şahsı futbol sahasında yakalayıp vurdular, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından futbol sahasında silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan aileler Fevziçakmak Mahallesi Cereciler kavşağında karşılaştı. 46 AP 099 plakalı araç içinde bulunan H.D. (48), H.D. (47), İ.D. (50) ve A.D. (38) isimli şüpheliler, 07 EHG 36 plakalı araç içinde bulunan Mehmet K.'yi (50) kovalamaya başladı. Kavşaktan 50 metre uzakta bulunan Emniyet Müdürlüğü binası tarafından kaçan Mehmet K.'yi hasımları müdürlük binasının arka tarafından bulunan futbol sahasında yakaladı. Rastgele silahla ateş eden hasımları Mehmet K.'yi yaraladı. Silah seslerini duyan polisler olay yerine koşarak, hava ateş edip H.D., H.D., İ.D. ve A.D. silahla birlikte yakaladı.


Ağır yaralanan Mehmet K. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Mehmet K, Tarsus, Mersin, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:43 Kaynak: İHA
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