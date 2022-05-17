Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
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Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

17.05.2022 22:18
Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı Konya'da alacak verecek meselesinden husumetli kişiler arasındaki 1'i ağır 5 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

KONYA - Konya'da alacak verecek meselesinden husumetli kişiler arasındaki 1'i ağır 5 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Mayıs Cumartesi günü 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Y. ile Bülent A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu Kemal Y., Bekir A., Taha B., Ahmet G. ve Abdullah Y. yaralandı. Yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı geniş çaplı inceleme sonrası olaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Kemal Y., Abdullah Y., Bülent A. ve Taha Abdullah P. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Hasan S., Musa K. ve Merve K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda başından ağır yaralanan Ahmet G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı
Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı
Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı
Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

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Kaynak: İHA

Cumartesi, Mayıs, Konya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı - Son Dakika


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