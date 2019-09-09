Son Dakika Haberleri: Husumetliler arasında kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Husumetliler arasında kavga: 2 yaralı

5 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, husumetli olan 3 Suriyeli arasında çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla yaralandı.

Husumetliler arasında kavga: 2 yaralı, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, husumetli olan 3 Suriyeli arasında çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla yaralandı. Polis, 2 kişiyi yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi 1535 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle sokaktan geçen Suriyeli İ.A.'ya, husumetli olduğu kendisi gibi Suriye uyruklu olan İ.O. ve C.Ö. taş ve sopalarla saldırdı. Otomobilinin camları kırılan İ.A., uzaklaşan 2 kişinin peşinden gidip, belinden çıkardığı tabancasıyla peş peşe ateş etti ardından olay yerinden kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden İ.Ö. ve C.Ö. yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis, olayın ardından kaçan İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Torbalı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü şahıs önce polisi darp etti, ardından kendisini kesti
Saçı suçundan daha fazla dikkat çekince, sosyal medyadaki arama ilanı kaldırıldı Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husumetliler arasında kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]