Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı

05.05.2022 11:40

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sokak ortasında karşılaşan husumetli iki taraf arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, 2 kişi silahla vurularak, bir kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Tarabya'da yaşanan olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan iki taraf, gündüz saatlerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler yanlarında bulunan tabanca ile ateş açtı.

ARACI TEKMELEDİLER BİNİP KAÇMAK İSTEYENİ İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Trafikte yaşanan kavga seslerini duyan tarafların yakınları koşarak olay yerine gelip kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında bazıları şahısları ayırmaya çalışırken, bazıları ise araca binen şahısları kavga etmek için aşağıya indirmeye çalıştı. Sinirlerine hakim olamayan şahıslar, yolun ortasında duran araca tekme atarak zarar vermeye çalıştı.

SİLAHLAR PATLADI ŞAHISLAR ARABALARA BİNEREK KAÇTI

Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu Güven B. ve Yusuf Bera B. silahla vurularak, Ahmet B. isimli şahıs ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahların patlaması sonucu şahıslar araçlara binerek kayıplara karıştı. Bu sırada ailesi kavga eden genç bir kız ise, mahallede bulunan vatandaşlara 112'yi aramadıkları için sitemde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Tarabya, Sarıyer, Silah, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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