Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü - Son Dakika

Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü
Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldüTARSUS'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında seken kurşunlardan biri park halindeki otomobilde bekleyen Sevilay Alkaç'ın (55) göğsüne isabet etti.
Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü
TARSUS'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında seken kurşunlardan biri park halindeki otomobilde bekleyen Sevilay Alkaç'ın (55) göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile caddede ilerleyen A.C.E. ve B.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Batuhan Ş. (24) ile yolda karşılaştı. Bunun üzerine B.U. motosikletin arka bölümünde bulunan tabancayı çıkararak Batuhan Ş.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Batuhan Ş. ise iki şüpheliye tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Şüpheliler A.C.E. ve B.U. ise daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada seken bir kurşun olay yerine yakın bir bölgede park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç'ın göğsüne isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda ayağından yaralanan Batuhan Ş.?nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:35 Kaynak: DHA
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