Son Dakika Haberleri: Husumetliler kaza yaptı: 1 yaralı
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Husumetliler kaza yaptı: 1 yaralı

5 dakika önce

Husumetliler kaza yaptı: 1 yaralı -Kazaya karışan İbrahim Çöğen ve Hüseyin Yiğin'in aynı köyden olduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenildiSİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Husumetliler kaza yaptı: 1 yaralı
-Kazaya karışan İbrahim Çöğen ve Hüseyin Yiğin'in aynı köyden olduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenildi
SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, SÜBİTAM mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çöğen yönetimindeki 57 DU 224 pakalı İbrahim yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, yol ayrımından çıkarken önüne aniden çıkan Hüseyin Yiğin idaresindeki 57 KH 951 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin Yiğin yaralandı. Yaralı 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Çöğen ve Hüseyin Yiğin'in aynı köyden olduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde tartışmalar yaşandı.
Husumetliler kaza yaptı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:33 Kaynak: İHA
Sinop, Yerel
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