Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika
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Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı

11.06.2022 00:11

Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı Malatya'da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralandı.

Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı

MALATYA - Malatya'da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralandı. Üç silahın ele geçirildiği olayda 5 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup Göktuğ sokakta karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek Mis sokak içerisinde devam etti. Kurşunların havada uçuştuğu olayda açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı H.B.'nin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olay sonrası kaçmaya çalışan G.B.,O.Ç. B.K.,S.Ş. ile S.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 10'a yakın boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı
Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetliler sokak ortasında çatıştı: 1 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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