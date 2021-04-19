Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü - Son Dakika

Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşma bahanesiyle evinden alınan şahıs, dağlık alanda öldüresiye darp edildikten sonra tekrar evinin önüne bırakıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre üç çocuk babası Vakıf E. (41), husumetli olduğu bir grup tarafından Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evinin önünden konuşma bahanesiyle araca bindirilerek Arıl Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana götürüldü. Tekme, tokat ve sopalarla öldüresiye dövülen adam, daha sonra aynı araçla evinin önüne atıldı. Yakınlarının ağır yaralı halde bulduğu Vakıf E., hemen 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Vakıf E, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Arep köyünde defnedileceği öğrenildi.

1 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli aranıyor

Öte yandan Vakıf E.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı ve 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı öğrenildi. Olayla ilgili 7 şüpheli de aranırken, gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolundaki işletmelerinin sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP