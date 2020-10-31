Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular - Son Dakika

Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular

31.10.2020 08:37

Bursa'da husumetli olduğu 4-5 kişi ile buluşan A.E.S., pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan 4 kişi aranıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Fethiye mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda A.E.S., husumetli olduğu 4-5 kişi ile buluştu. Bir süre sonra A.E.S ve kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruptan bir kişi otomobiline binerken A.E.S'nin bacağına pompalı tüfek ile ateş etti. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.E.S., Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise yapılan araştırmanın ardından olay yerinden uzaklaşan 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular
Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular
Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular
Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular

Pompalı Tüfek, Fethiye, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Enkaz altından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı açıkladı: Buse'nin durumu iyi İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi
Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi         
08:44
İzmir'den güzel haberler art arda geldi! 16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı İzmir'den güzel haberler art arda geldi! 16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı         
05:17
Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı         
01:03
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi         
00:07
Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı         
22:28
Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında         
20:51
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi         
19:45
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 08:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Husumetlilerin buluşmasında pompalı tüfek konuştu! Tam arabaya binerken vurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei