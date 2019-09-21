Son Dakika Haberleri: Husumetlileri tarafından öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi
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Husumetlileri tarafından öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

1 saat önce

Gaziantep'te husumetlileri tarafından silahla ateş açılarak öldürülen İsa Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Husumetlileri tarafından öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi, System.String[]

Gaziantep'te husumetlileri tarafından silahla ateş açılarak öldürülen İsa Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.


Olay, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde meydana gelmişti. Yaralama suçundan girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye olan İsa Kaya, husumetli olduğu uzak akrabaları tarafından silahla öldürülmüştü. Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Kaya'nın ölümüne yol açan 2 şüpheli kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, İsa Kaya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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