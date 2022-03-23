Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

23.03.2022 23:10

Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi ağır yaralandı.

Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

MALATYA - Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 20.00 sularında Battalgazi ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarından daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Tarafların karşılaşması kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.K. ile B.K. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Olayın şüphelileri kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralılar özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi olarak belirlenen B.K. ile E.H. olaydan yaklaşık 2 saat sonra olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı
Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı
Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı - Son Dakika


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