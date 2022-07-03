Olay, 18 Haziran akşam saatlerinde, Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Meydanı'ndaki kafede, mekanın işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan 2 grup, konuşmak için bir araya geldi. Borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 tüfek ve 5 tabancanın kullanıldığı kavgada; Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş hayatını kaybederken, İsmail Artuç ile birlikte 5 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya karışan 11 şüpheliden, 7'si tutuklandı. Yaralılardan İsmail Artuç 16 gün sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Husumetlilerin çatışmasındaki ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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