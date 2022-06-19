Husumetlilerine kadın elbisesi giydirip, mermi yutturmuşlardı! O sanıklar yargı önüne çıktı - Son Dakika
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Husumetlilerine kadın elbisesi giydirip, mermi yutturmuşlardı! O sanıklar yargı önüne çıktı

19.06.2022 18:11

Bursa'da 26 yaşındaki Erhan M.'yi dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden tutuklu sanıklar yargı önüne çıktı. Sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı ifadesinde, "Olay, o anki heyecan ve öfkeyle yaşandı. Daha sonra Erhan M. ile konuşup anlaştık ve aramızda bir sorun kalmadı" dedi.

Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 10 Şubat'ta meydana gelen olayda, Gamze Ü. isimli aynı kızı seven Erhan.M. ile Yaşar Deniz Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. Erhan M. arkadaşı Mehmet Şahin ile birlikte Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

MERMİ YUTTURUP KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİLER

Yaşar Deniz Çakıcı, yanındaki Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz ile birlikte Erhan M. ve Mehmet Şahin'in ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Deniz Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, Erhan M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Erhan M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da Mehmet Şahin'e tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

TUTUKLANDILAR

Yaşar Deniz Çakıcı'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen Erhan M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çakıcı'nın evine baskın yaptı. Erhan M. ile Mehmet Şahin'i kurtaran polis, Yaşar Deniz Çakıcı'yı ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen Mehmet Şahin de gözaltına alındı. 'Eskici' olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Deniz Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ve Mehmet Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Haklarında 'yağma', 'yaralama', 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj', 'silahla tehdit' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce güvenlik nedeniyle gazeteci ve izleyicilerin alınmadığı duruşmada sanıklar, sanık sayısının çok olması ve duruşma süresinin uzamaması için tutanaklara geçirilmek üzere mahkeme mübaşirinin kamerasına konuştu.

"OLAY O ANKİ HEYECAN VE ÖFKE İLE YAŞANDI"

Emniyetteki savunmalarını tekrar eden sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı, Erhan M.'yi daha önce tanımadığını, olay günü tutuksuz sanık Gamze Ü. aracılığıyla tanıdığını öne sürdü. Evine zorla girmeye çalışan Erhan M. ile aralarında tartışma çıktığını söyleyen Çakıcı, "Erhan M., Gamze Ü.'nün eski erkek arkadaşıydı. Gamze benim kardeşim gibidir. O gün Gamze'yi benim evime gelirken takip etmiş. İçeriye zorla girmeye çalışınca, aramızda tartışma çıktı. Olay, o anki heyecan ve öfkeyle yaşandı. Daha sonra Erhan M. ile konuşup anlaştık ve aramızda bir sorun kalmadı. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Pişmanım" dedi.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Yaşar Deniz Çakıcı'nın dayısı olduğunu söyleyen Gökhan Yılmaz ise olay sırasında evde olduğunu ancak işten yorgun geldiği için uyuduğunu dile getirerek, "Yaşananların hiçbir aşamasına şahit olmadım. Sesleri duyup uyandığımda tarafları sakinleştirdim. 4 aydır haksız yere cezaevinde yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Ebubekir Tokatlı, "Bursa'da Erhan M'yi misafir olarak ağırladık. Erhan M.'in, Mehmet Şahin'e karşı yaptığı eylemler nedeniyle suça konu olan olayı yaptık. Pişmanım. Olay anında heyecan ve sinirli hareket ettik. Keşke böyle bir olay olmasaydı" diyerek tahliyesini talep ederken, tutuksuz sanık Gamze Ü. ise savunmasında Erhan M.'nin eski erkek arkadaşı olduğunu, daha önce de kendisini tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını belirtti. Gamze Ü., ağabeyi gibi gördüğünü söylediği Yaşar Deniz Çakıcı'nın evine giderken Erhan M.'nin kendisini takip ettiğini ve olayın bu yüzden yaşandığını kaydetti. Müşteki sanık Mehmet Şahin de tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. İşkence görüntülerini kendi isteğiyle çekmediğini söyleyen Şahin, "Darbderek beni zorladılar" dedi.

"YAŞAR ZORLA EVE ALDI"

Müşteki Erhan M., "Ben sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı'dan ve müşteki sanık Mehmet Şahin'den şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim" dedi. Savcının sorusu üzerine Erhan M., "Beni Yaşar Deniz Çakıcı ters kelepçe yapar gibi eve zorla aldı. Yanında da Mehmet Şahin, Ebubekir Tokatlı vardı. Kafamı sanırım Mehmet tutmuştu. Ebubekir dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar" diye konuştu.

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, ara kararında, sanıklardan Mehmet Şahin'in tahliyesine karar verirken, tahliye taleplerini reddettiği sanıklar Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına, Gamze Ü.'nün ise konutu terk etmeme yönündeki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA

Gökhan Yılmaz, Mehmet Şahin, Yaşar Deniz, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlilerine kadın elbisesi giydirip, mermi yutturmuşlardı! O sanıklar yargı önüne çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetlilerine kadın elbisesi giydirip, mermi yutturmuşlardı! O sanıklar yargı önüne çıktı - Son Dakika
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