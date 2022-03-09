HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR - Son Dakika
Üye Girişi

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR

09.03.2022 10:30

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILARHaber- Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da 2 şüpheli, sokakta yürüyen İlkay B.'ye silahlı saldırı düzenledi.

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR

Haber- Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da 2 şüpheli, sokakta yürüyen İlkay B.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda İlkay B. ve o sırada yoldan geçen Songül T. ile Selami U. yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen İlkay B., aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden İlkay B.'ye ateş açan şüpheliler, bu sırada yolda yürüyen Songül T. ile Selami U.'yu da yaraladı. Şüpheliler, otomobille kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Şüpheliler aranıyor.

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR
HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR
HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR

YORUMLAR
500
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Ukrayna, Mıkolayiv'de Rusya'ya ait savaş helikopterini düşürdü Ukrayna, Mıkolayiv'de Rusya'ya ait savaş helikopterini düşürdü

Eyüpsultan, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement