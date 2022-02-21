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Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada - Son Dakika

Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada

21.02.2022 14:18

Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar.

Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada

İSTANBUL Büyükçekmece'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Sokak ortasında yaşanan olayla yetinmeyen şahıslar, ardından polis merkezinin önünde bekleyen husumetlilerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerin polis merkezine isabet ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 4 şahıs, bir otomobil ile husumetli oldukları şahıslara ait oto galerinin önüne geldi. İşyerini sahibi kapı önünde bekleyen husumetlilerini görünce ise sinirlenerek belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar silah sesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, otomobiller ile gelen kişiler olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri başlattıkları çalışmanın ardından ateş eden kişiyi yakalayarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar o tartışma anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Husumetlilerine polis karakolu önünde ateş açtılar

Husumetli olduğu şahısların, Büyükçekmece polis merkezine getirildiğini öğrenen saldırganlar, araçları ile karakolun önüne gitti. O sırada aileyi gören saldırganlar, aracın içinden birkaç el ateş açıp, kaçtı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, kurşunlar polis merkezine isabet etti. 4 Saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay hakkında konuşan Barış Kocaoğlu, " Beyaz bir araç gelmiş ve aralarında tartışma çıkmış. Önceden husumetleri olduğu zannediyoruz. Adamlardan biri araca binip gitmeye çalışırken, diğer bir adam sinirlenerek birkaç el ateş ediyor. O sırada yoldan geçen insanlar da var. Kimsenin canına zarar gelmiyor ve sadece bir araca kurşun isabet ediyor. Herhangi bir yaralanma durumu olmuyor. Araca ateş etmeye çalışırken birisi engelliyor" dedi.

Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada
Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada
Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada

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Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada Tartıştığı eski ortağını tabancayla vurdu Tartıştığı eski ortağını tabancayla vurdu Son dakika... POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SALDIRDILAR Son dakika... POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Büyükçekmece, Silah, kavga, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis merkezi önünde husumetlilerine ateş açtılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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